Festspiele : Festspiele stellen Sommer 2017 vor: Ticketvorverkauf

Was die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern im kommenden Jahr auf dem Programm haben, will Intendant Markus Fein am Dienstag in Schwerin vorstellen. Am Mittwoch beginnt dann der Kartenvorverkauf für die mehr als 100 Konzerte des Festspielsommers. Das Klassikfestival startet am 17. Juni und endet am 15. September. Mit 80 000 Besuchern zählte es in diesem Jahr zu den publikumsträchtigsten in Deutschland.