Luckow (dpa/mv)- Bei einem Brand in einem Ferienhaus in Luckow (Kreis Vorpommern-Greifswald) ist am Samstag ein Sachschaden in Höhe von rund 200 000 Euro entstanden. Trotz des Eingreifens der Feuerwehr sei das zweistöckige Einfamilienhaus vollständig niedergebrannt, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Verletzt wurde dabei niemand. Die Ursache des Feuers war am Morgen zunächst noch unklar.

Polizeimeldung