Kriminalität : Fehlalarm bewahrt Firma vor Diebstahl einer Yacht

Durch Zufall hat ein Geschäftsmann aus Ahlbeck bei Ueckermünde (Kreis Vorpommern-Greifswald) Bootsdieben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie ein Polizeisprecher am Samstag erklärte, hatte es in der Firma des Mannes am Mittwoch einen elektronischen Alarm gegeben. Als der Mann schnell zu seinem Betrieb fuhr, kam ihm ein Auto mit Bootsanhänger und Yacht verdächtig vor und er verfolgte es. Bei Ahlbeck auf der Insel Usedom koppelten die Männer in dem Wagen den Anhänger samt Yacht im Wert von mehreren zehntausend Euro ab, ließen ihn stehen und flüchteten.