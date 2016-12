Fußball : FC Hansa Rostock testet gegen FC Nordsjaelland

1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Höhepunkt der Vorbereitung ist am 14. Januar 2017 ein Aufeinandertreffen mit dem dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland, der auch schon in der Champions League gespielt hat. Am 21. Januar ist die zweite Vertretung des Bundesligisten Hertha BSC der Gegner der Mecklenburger. Zum Auftakt der Rückrunde in der 3. Liga erwartet Hansa am 28. Januar 2017 (14.00 Uhr) Aufsteiger Jahn Regensburg im heimischen Ostseestadion.

