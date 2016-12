Unfälle : Fahrzeug rammt Poller an Klappbrücke in Greifswald-Wieck

Lange blieb es ruhig um den versenkbaren Poller an der Klappbrücke in Greifswald-Wieck, doch nun ist es wieder passiert: Ein Autofahrer hatte am Dienstag versucht, die Brücke zu passieren, fuhr über den Poller und riss dabei die Ölwanne seines Geländewagens auf. Bei der unberechtigten Überfahrt sei auch der Poller beschädigt worden, so dass die Brücke bis Freitag gesperrt bleibe, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Die Schadenshöhe konnte zunächst nicht beziffert werden.