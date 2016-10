Steuern : Fachtagung der Steuerberater in MV zu Steuermoral

Rostock (dpa/mv) - Die Steuermoral und der Umgang des Staates mit dem ihm anvertrauten Geld stehen im Mittelpunkt der 24. Warnemünder Fachtagung Steuern-Recht-Wirtschaft, zu der heute rund 180 Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare, Unternehmer und Politiker erwartet werden. Als Gäste haben der Präsident des Bundesfinanzhofes, Rudolf Mellinghoff, und der Präsident des Bundes der Steuerzahler Deutschland, Reiner Holznagel, ihre Teilnahme zugesagt. Holznagel verwies darauf, dass die Steuermoral in Deutschland so gut wie nie zuvor sei und die Bürger gäben der Politik in dieser Frage mächtig Kredit. Gleichzeitig erwarteten sie jedoch, dass der Staat mit dem Geld verantwortungsbewusst und ehrlich umgehe. Dazu gehöre eine sparsame Haushaltsführung und eine klare Informationspolitik über Einnahmen und Ausgaben.

