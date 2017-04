Der Fachkräftemangel ist auch in der Justiz in Mecklenburg-Vorpommern zu spüren. Wie mehr Rechtsanwaltsgehilfen und angehende Richter in den Nordosten geholt werden können, beraten die Rechtsanwaltskammer Mecklenburg-Vorpommern und Landesjustizministerin Katy Hoffmeister (CDU) heute in Waren an der Müritz. Anlass ist die Jahrestagung der Landesanwaltskammer, die knapp 1600 Anwälte im Nordosten vertritt.

erstellt am 20.Apr.2017 | 01:17 Uhr