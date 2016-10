Hochschulen : Fachhochschule Stralsund feiert 25-jähriges Bestehen

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die Fachhochschule Stralsund feiert am Dienstag ihr 25-jähriges Bestehen mit einem Festakt im Theater. Die Hochschule war am 15. Oktober 1991 eröffnet worden - mit damals 175 Studenten in drei Studiengängen. Die Hochschule mit aktuell rund 2300 Studierenden habe sich zu einer bundesweit und international anerkannten Campus-Hochschule entwickelt, wie eine Sprecherin sagte. Seit Bestehen hätten mehr als 7000 Absolventen erfolgreich ihr Studium abgeschlossen. Heute werden an der Hochschule 27 Bachelor- und Masterstudiengänge in den Fachbereichen Elektrotechnik/Informatik, Maschinenbau und Wirtschaft angeboten.