Geschichte : Expertin: Schüler wollen viel über die Stasi wissen

Das Interesse von Schülern an den Auswirkungen der Arbeit der DDR-Staatssicherheit ist weiter groß. Das erklärte Marita Richter als Leiterin der Neubrandenburger Außenstelle der Stasi-Unterlagenbehörde am Freitag. Hauptthemen bei Workshops mit Zeitzeugen - wie dem Malchiner Maik Torfstecher, der als 20-Jähriger 1988 unter dem Grenzzaun hindurch nach Westberlin floh - seien «Zivilcourage» und «Freiheit des Wortes». «Unsere Schüler sind da viel weiter, als wir oft glauben», sagte Richter. Die Zahl der Anträge auf Akteneinsicht sinke zwar, aber 70 Prozent der Antragsteller kämen noch immer zum ersten Mal. In Neubrandenburg, Schwerin und Rostock wurden rund 5800 solcher Anträge gestellt.

