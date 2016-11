Gesellschaft : Experten diskutieren über die Bestattung der Zukunft

Rund 50 Experten befassen sich seit Donnerstag in Rostock mit der Zukunft der Bestattungskultur. Bei der dreitägigen Tagung an der Uni Rostock gehe es auch um die Frage, wie die deutsche Friedhofspflicht gelockert und modernisiert werden könnte, teilte die Universität am Donnerstag mit. Auch die sich verändernde Bestattungskultur sei ein Thema, denn immer weniger Menschen ließen sich in einem Sarg bestatten. Dies bringe auch neue Anforderungen an Friedhöfe mit sich, hieß es.