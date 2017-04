Kriminalität : Exhibitionist bedrängt zwei junge Frauen in Wismar

Zwei junge Frauen im Alter von 16 und 18 Jahren sind am frühen Sonntagmorgen in Wismar von einem Exhibitionisten bedrängt worden. Der Mann habe sich an einer Bushaltestelle vor ihnen ausgezogen, teilte die Polizei mit. Als die Frauen daraufhin die Haltestelle verließen, folgte ihnen der Unbekannte auf dem Fahrrad, wobei er sich erneut entblößte. Die beiden Jugendlichen verständigten daraufhin die Polizei.

Polizeimeldung

von dpa

erstellt am 23.Apr.2017 | 15:10 Uhr