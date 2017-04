Immobilien : Ex-Stasi-Ferieninsel mit Hotel an Seenplatte wird verkauft

An der Mecklenburgischen Seenplatte wird ein neuer Eigentümer für eine besondere Insel gesucht: Es ist die etwa 40 000 Quadratmeter große Insel im Brückentinsee bei Dabelow, die bis 1990 der DDR-Staatssicherheit diente. Eigentümer Walter Kummerow bestätigte am Dienstag, dass die etwa 80 Kilometer nördlich von Berlin gelegene Insel aus «privaten Gründen» verkauft werde. Er bestätigte damit einen Bericht des Neubrandenburger «Nordkurier» (Dienstag). Kummerow und ein Partner aus Berlin hatten das Eiland an der Grenze Mecklenburgs zu Brandenburg 1992 von der Treuhand erworben.