Justiz : EuGH entscheidet über Fangtechniken in Nord- und Ostsee

Köln (dpa) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) muss über ein von Naturschützern gefordertes Verbot bestimmter Fischereitechniken in Teilen von Nord- und Ostsee entscheiden. Das Verwaltungsgericht Köln entschied am Donnerstag, dem Gerichtshof in Luxemburg Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen, weil sie nach Ansicht der Kölner Richter Europarecht betreffen, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.