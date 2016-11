Prozesse : Eskalierter Facebook-Streit: Gutachten zur Tatwaffe

Im Prozess um eine Messerattacke in Wismar nach einem Streit über ein Mathe-Rätsel hat ein Gutachten Hinweise auf die Tatwaffe gegeben. «Die Wunden haben gezeigt, dass es sich um eine einschneidige Klinge handelt», sagte Rechtsmedizinerin Anne Port am Dienstag vor dem Landesgericht in Schwerin. Weiterhin lassen die Verletzungen und der Fund einer Messerscheide in der Nähe des Tatorts vermuten, dass die Klinge etwa fünf bis sieben Zentimeter lang sei. Das 19-jährige Opfer wurde durch den Angriff lebensbedrohlich verletzt. Der 29-jährige Angeklagte steht wegen versuchten Totschlags vor Gericht.

