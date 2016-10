Verbände : Erwerbslosenparlament kümmert sich um benachteiligte Kinder

1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Die neue Landesregierung muss nach Ansicht des Erwerbslosenparlaments von Mecklenburg-Vorpommern dafür sorgen, dass kein Kind mehr in einer Familie aufwächst, die ausschließlich auf Hartz IV-Leistungen angewiesen ist. Die Landesregierung solle sich für eine Änderung der Sozialgesetzgebung einsetzen, hieß es am Freitag in einer Erklärung. Mit Hartz IV habe sich die Langzeitarbeitslosigkeit verfestigt. Das mittlerweile 19. Erwerbslosenparlament stellte das Schicksal von Armut betroffener Kinder und Jugendlicher in den Mittelpunkt. In Mecklenburg-Vorpommern leben einer Studie der Bertelsmann Stiftung zufolge 49 000 Mädchen und Jungen in Familien, die auf staatliche Transferleistungen angewiesen sind und somit Einkommen unterhalb der Armutsgrenze haben.

Weitere Informationen