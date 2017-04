Literatur : Erstes Buch der Werkausgabe von Uwe Johnson vorgestellt

Das erste Buch der Werkausgabe des Schriftstellers Uwe Johnson ist am Mittwoch in Rostock vorgestellt worden. Die gesamte Reihe solle in den kommenden rund 20 Jahren unter dem Namen «Rostocker Ausgabe» veröffentlicht werden, sagte der Inhaber der Uwe-Johnson-Stiftungsprofessor an der Universität Rostock, Holger Helbig. Inhalt des ersten Buches ist Johnsons Erstling aus dem Jahr 1959, «Mutmassungen über Jacob».