Tourismus : Eröffnung des ersten Container-Hotels in Warnemünde

In Warnemünde ist am Donnerstag das Containerhostel «Dock-inn» eröffnet worden. Die laut Betreiber in dieser Form deutschlandweit einmalige Hotelform bietet 64 Zimmer und Suiten mit 188 Betten in aufgerüsteten Übersee-Containern an. Die Zimmer reichen vom 25 Quadratmeter großen High-Cube-Seecontainer über Suiten bis zu Hostel-typischen Mehrbettzimmern, wie Petra Cavet, Sprecherin der Dock-Inn GmbH, sagte. Zielgruppen seien Aktiv- und Sporturlauber, Rucksackreisende oder auch Familien und Gruppen.