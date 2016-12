Fußball : Erfurt verliert zu Hause gegen Rostock 1:2

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat in der 3. Fußball-Liga seine achte Saisonniederlage kassiert. Gegen den FC Hansa Rostock verloren die Thüringer am Samstag trotz Heimvorteils mit 1:2 (0:1). Vor 8940 Zuschauer hatte Marcel Ziemer die Gäste bereits in der fünften Minute in Front gebracht. Zwar glich der eingewechselte Okan Aydin (51.) aus, aber Stephan Andrist sorgte in der 57. Minute für den sechsten Sieg der Gäste. Rostock hält als Tabellen-Siebter damit Anschluss an die erweiterte Spitze, Erfurt hingegen ist nur 14.