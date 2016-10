Theater : Erfolgsroman «Ab jetzt ist Ruhe» als Theaterstück

«Ab jetzt ist Ruhe», der Familienroman der Berliner Hörfunkjournalistin Marion Brasch, kommt erstmals als Theaterstück auf die Bühne. Uraufführung ist heute (18.00 Uhr) im alten E-Werk, dem kleinen Haus des Mecklenburgischen Staatstheaters in Schwerin. Regisseur Patrick Wengenroth nimmt die von Brüchen und dramatischen Einzelschicksalen geprägte Familienbiografie als Grundlage für eine emotionsgeladene Zeitreise. Die Autorin war 1961 als jüngstes Kind des SED-Funktionärs und zeitweiligen stellvertretenden DDR-Kulturministers Horst Brasch zur Welt gekommen. Ihre drei älteren Brüder, alle künstlerisch tätig, kamen mit dem DDR-Regime in Konflikt und starben nach exzessivem Leben früh. Marion Brasch hatte den Roman ihrer «fabelhaften Familie» bereits 2015 als Collage am Deutschen Theater in Berlin inszeniert.

