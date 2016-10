Soziales : Entwicklungspolitische Tage werden eröffnet

1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Die Themen Krieg und Frieden bestimmen in diesem Jahr die Entwicklungspolitischen Tage in Mecklenburg-Vorpommern. Sie werden heute im Rostocker Rathaus eröffnet. Dabei soll der mit 4500 Euro dotierte Ökumenische Förderpreis «Eine Welt» vergeben werden. 52 Initiativen organisieren in den kommenden drei Wochen an 17 Orten 85 Veranstaltungen, wie das Eine-Welt- Landesnetzwerk als Dachverband mitteilte. Vorträge hält etwa der Rüstungsgegner Jürgen Grässlin. Er will in Schwerin, Neustrelitz und Rostock sein aktuelles Buch «Netzwerk des Todes» vorstellen, in dem er Verstrickung deutscher Behörden mit der Waffenindustrie aufzeigt. Weitere Veranstaltungen seien ein Workshop mit islamischen Frauen in Rostock und eine Straßentheateraktion in Neubrandenburg. In Schwerin ist eine ganztägige Veranstaltung mit Berichten, Hintergründen und Workshops zum Thema Religion und Krieg geplant. Im vorigen Jahr zählten die Tage rund 6000 Besucher.

Entwicklungspolitische Tage 2016