Energie : Energieversorger Wemag nimmt Netzleitstelle in Betrieb

Der kommunale Energieversorger Wemag AG hat die neue Netzleitstelle am Firmensitz in Schwerin am Freitag offiziell in Betrieb genommen. Damit steuert das Unternehmen das Stromnetz in Westmecklenburg und Nordbrandenburg wieder eigenständig und lässt dies nicht mehr von einem externen Dienstleister in Hamburg vornehmen. «Die Netzleitstelle ist das Herzstück eines jeden Unternehmens, das Netze betreibt», hob Wemag-Vorstandsmitglied Thomas Pätzold bei der Fierstunde hervor.