Handball : Empor Rostock unterliegt TV Emsdetten mit 30:35

Beim Handball-Zweitligisten HC Empor Rostock geht die sportliche Talfahrt ungebremst weiter. Das Team von Trainer Robert Teichert kassierte am Sonntag vor heimischer Kulisse eine 30:35 (16:20)-Niederlage gegen den TV Emsdetten und steht nach der vierten Pleite in Serie weiter auf einem Abstiegsplatz. Vyron Papadopoulos (10/1) und Norman Flödl (6) erzielten vor 600 Zuschauern die meisten Tore für die praktisch in Bestbesetzung angetretenen Rostocker. Oddur Gretarsson (8/3) und Merten Krings (5) trafen für die Gäste am häufigsten.