Handball : Empor Rostock beendet Pleitenserie gegen HG Saarlouis

Handball-Zweitligist HC Empor Rostock hat seine seit fast drei Monaten anhaltende Pleitenserie beendet. Die Mecklenburger bezwangen am Sonntagabend vor heimischer Kulisse die HG Saarlouis dank einer Steigerung in der zweiten Halbzeit mit 27:26 (10:15) und feierten den ersten Sieg nach elf Niederlagen in Folge seit dem 25. September. Dennoch bleibt Empor Tabellenletzter.