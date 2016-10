Kirche : Einstimmung auf Jubiläum: Reformationsempfang in Sternberg

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die evangelischen Christen stimmen sich am Montag mit zahlreichen Veranstaltungen auf das Reformationsjubiläum im kommenden Jahr ein. Dazu gehört auch der traditionelle Reformationsempfang (17.00 Uhr), zu dem die Bischöfe von Mecklenburg und Pommern, Andreas von Maltzahn und Hans-Jürgen Abromeit, nach Sternberg (Kreis Ludwigslust-Parchim) eingeladen haben. In der Kirche St. Maria und St. Nikolaus werden dazu am Reformationstag 200 Gäste erwartet. Der Ort ist bewusst gewählt. Bei einem außerordentlichen Landtag in der Sternberger Kirche war im Jahre 1549 für ganz Mecklenburg die Reformation eingeführt worden. Das war mehr als 30 Jahre nach dem für die Kirchengeschichte folgenreichen Thesenanschlag Martin Luthers in Wittenburg, der sich 2017 zum 500. Mal jährt.

