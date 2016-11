Brände : Einbrüche in Kleingartenanlage: Gartenlaube in Brand gesetzt

1 von 1 Foto: Malte Christians 1 von 1

Unbekannte haben in einer Kleingartenanlage in Gägelow (Nordwestmecklenburg) vier Gartenlauben aufgebrochen und anschließend eine davon angezündet. Die in Brand gesteckte Laube brannte am Sonntagmorgen bis auf die Grundmauern nieder, wie die Polizei mitteilte. Die Rauchentwicklung sei so enorm gewesen, dass Anwohner ihre Türen und Fenster geschlossen halten mussten. Erst nach den Löscharbeiten bemerkten die Einsatzkräfte, dass die abgebrannte Laube und die drei weiteren Lauben zuvor aufgebrochen worden waren. Was gestohlen wurde, war zunächst unklar. Alle Lauben seien durchwühlt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Schadenshöhe war zunächst noch unbekannt.

Pressemitteilung