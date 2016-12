Diebe haben eine Münzsammlung im Wert von rund 20 000 Euro aus einer Wohnung in Ihlenfeld (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gestohlen. Bei dem Einbruch am Samstagabend wurden außerdem zwei Sparbücher entwendet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Täter hebelten demnach ein Fenster auf, um in die Wohnung zu gelangen. Die Kriminalpolizei in Neubrandenburg ermittelt.

Mitteilung der Polizei