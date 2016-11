Unfälle : Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Unfällen

Einen Toten und zwei Schwerverletzte hat es bei zwei Unfällen im Nordosten gegeben. Der tödliche Unfall ereignete sich am Montag auf der viel befahrenen ehemaligen Bundesstraße 198 in Neustrelitz, wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete. Dabei war eine Autofahrerin aus der Region Neustrelitz aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Lastwagen kollidiert. Der Wagen der 57-Jährigen schleuderte zurück und stieß mit einem Kleintransporter zusammen. Die Frau starb noch am Unfallort, der Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt.