Justiz : Ein Richter aus MV will nach Karlsruhe

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

«Sobald sich eine freie Kapazität zeigt, werde ich bei den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, Richterinnen und Richtern für ihre Bereitschaft werben, sich für einen mehrjährigen Zeitraum an die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe abordnen zu lassen. Die Interessenbekundung eines Richters liegt mir bereits vor», teilte Hoffmeister mit. In der Vergangenheit seien wiederholt Staatsanwälte nach Karlsruhe abgeordnet worden. Eine Juristin habe sich nach ihrer Abordnung im Juli 2013 mittlerweile endgültig an die Behörde in Karlsruhe versetzen lassen.

In einem Brief an die Justizminister der Länder hatte Generalbundesanwalt Peter Frank auf die hohe Arbeitsbelastung durch die wachsende Zahl der Terrorismus-Verfahren hingewiesen. Die «Grenzen der Leistungsfähigkeit» seien erreicht, heißt es in dem Schreiben, aus dem mehrere Medien zitierten. Frank bat die Länderminister, Staatsanwälte und Richter zu entsenden, da seine Behörde sonst eine Terrorbekämpfung «nicht mehr umfassend gewährleisten» könne. Die Bundesanwaltschaft übernimmt, wenn die innere oder äußere Sicherheit Deutschlands besonders gefährdet ist - etwa durch Terrorismus, Landesverrat oder Spionage.

Aufgaben und Organisation der Bundesanwaltschaft

von dpa

erstellt am 06.Feb.2017 | 17:43 Uhr