Pflegeberufe : Drese: Initiative gegen Unterschiede bei Pflege-Mindestlohn

Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) will die Unterschiede bei den Pflege-Mindestlöhnen in Ost und West nicht hinnehmen, die nach einer neuen Festlegung mindestens bis 2020 gelten sollen. «Das ist 30 Jahre nach der Einheit den Menschen im Osten einfach nicht mehr vermittelbar», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin. «Ich werde mich mit meinen Sozialministerkolleginnen und -kollegen aus den ostdeutschen Ländern beraten, wie wir das Thema gleicher Pflegemindestlohn am geeignetsten angehen können.»