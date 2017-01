Brände : Dreijähriger bei Kellerbrand verletzt

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Lübz (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist ein dreijähriger Junge verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Brand vor Mitternacht im Keller des fünfgeschossigen Hauses ausgebrochen und von Passanten gemeldet worden. Es werde wegen Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Zwei Familien aus dem Erdgeschoss mussten wegen der starken Rauchentwicklung ihre Wohnungen verlassen.