Notfälle : Drei Kinder auf Eisfläche eingebroche: von Feuerwehr gerettet

Ein aufmerksamer Passant und die Feuerwehr haben drei im Eis eingebrochene Kinder am Sonntag aus einem Teich in Wismar gerettet. Die beiden Jungen und ein Mädchen waren auf den zugefrorenen Teich im dünnen Eis eingebrochen, wie ein Polizeisprecher am Montag in Rostock erklärte. Der Passant alarmierte die Feuerwehr, die das 12-jährige Mädchen und die 12 und 13 Jahre alten Jungen aus dem Teich holten. Die Kinder kamen mit Unterkühlungen ins Krankenhaus. Die Polizei warnte angesichts des Vorfalls erneut davor, die noch dünnen Eisflächen zu betreten.

