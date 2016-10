Kriminalität : Drei Einbrüche in Mecklenburg-Vorpommern

Mehrere Einbrüche hat es in der Nacht zu Samstag in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte gegeben. In Heringsdorf brachen Unbekannte in den Lagerraum einer Gaststätte ein. Der Sachschaden lag bei rund 1000 Euro. In Gützkow verschafften sich Einbrecher Zutritt zur Gartenlaube eines Wohnhauses. Sie stahlen einen Fernseher und mehrere elektrische Werkzeuge. Der Schaden lag bei rund 650 Euro.