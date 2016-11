Verkehr : Deutsche Seehäfen warten auf bessere Zeiten

1 von 1 Foto: Ingo Wagner 1 von 1

Die deutsche Hafenwirtschaft stagniert, doch die Stimmung in der Branche ist von vorsichtigem Optimismus geprägt. «Wir haben es mit konjunkturellen Schwankungen zu tun, nicht mit strukturellen Dauerproblemen wie in der Schifffahrt», sagte Klaus-Dieter Peters, der scheidende Präsident des Zentralverbandes der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS), am Dienstag in Hamburg. In den ersten sechs Monaten des Jahres verringerte sich der Güterumschlag der deutschen Seehäfen gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um zwei Prozent auf knapp 149 Millionen Tonnen. Im zweiten Halbjahr zeichne sich jedoch bereits eine Belebung ab.

Mitteilung Statistisches Bundesamt zu Seegüterumschlag 1. Hj. (vom 13.10.2016)

Mitteilung ZDS