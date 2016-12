Schifffahrt : Deutsche Handelsflotte schrumpft: Wettbewerb der Standorte

Die deutsche Handelsflotte ist in den vergangenen Jahren um rund ein Viertel geschrumpft, das sind fast 1000 Schiffe. Damit verliere die Schifffahrt auch Arbeitsplätze an Bord und an Land, sagte Alfred Hartmann, der Präsident des Verbandes Deutscher Reeder (VDR), am Mittwoch in Hamburg beim traditionellen Reederessen nach der Mitgliederversammlung des Verbandes. In diesem Jahr seien entscheidende politische Maßnahmen getroffen worden, um die deutsche Flagge zu stärken. Um Deutschland dauerhaft als Schifffahrtsstandort im Spitzenfeld zu halten, seien zusätzliche Anstrengungen und eine umfassende maritime Strategie erforderlich.

