Gesellschaft : Deutsch in Stettin, Polnisch in Deutschland

Deutschland und Polen wollen die gegenseitige Sprachförderung stark ausbauen. Dazu wird es ein Pilotprojekt in Vorpommern, Nordbrandenburg und im polnischen Stettin (Szczecin) geben, wie die deutsche Generalkonsulin in Polen Cornelia Pieper (FDP) und Stettins Stadtpräsident Piotr Krzystek am Donnerstag bei einer Kooperationsbörse in Stettin vorstellten. Auf beiden Seiten sollen mehr als 3100 Kinder von der Kita bis zur Oberstufe die jeweils andere Sprache lernen und die Kultur besser verstehen können.