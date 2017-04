Vereine : DDR-Opfervereinigung: Neuer Vorsitzender kommt aus Sanitz

Der 57-jährige Chilla war nach Verbandsangaben 1981 in Rostock von der Stasi verhaftet worden und saß von 1981 bis 1982 sowie von 1984 bis 1985 aus politischen Gründen in Haft. Er rief dazu auf, DDR-Opfer als Ehrenbürger und nicht als Trauernde am Rand der Gesellschaft wahrzunehmen und forderte Respekt für die «Vorkämpfer der friedlichen Revolution».

PM der VOS

erstellt am 12.Apr.2017 | 14:07 Uhr