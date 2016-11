Datenschutz : Datenschutz bei rechtswidrigem Speichern in Rauschgiftdatei

Kühlungsborn (dpa) - In der bundesweiten Rauschgiftdatei hat die Polizei nach Darstellung der Datenschutzbeauftragten von Bund und Ländern jahrelang rechtswidrig Daten gespeichert. Eine Prüfung habe ergeben, dass oftmals personenbezogene Daten festgehalten wurden, ohne dies wie vorgeschrieben zu begründen. Auch Bagatellfälle seien gespeichert worden, sagte die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Andrea Voßhoff, am Donnerstag bei einer Tagung der Datenschutzbeauftragten in Kühlungsborn.