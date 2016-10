Kultur : Choreograph Ralf Dörnen erhält Kulturpreis des Landes

Schwerin (dpa/mv) - Der Ballettmeister und Chefchoreograph am Theater Vorpommern, Ralf Dörnen, erhält den diesjährigen Kulturpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern. «Ralf Dörnen steht für Tanz auf höchstem Niveau, mutige Inszenierungen und die Übernahme von Verantwortung für Greifswald und ganz Vorpommern», sagte Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) am Donnerstag in Schwerin. Die von ihm jährlich organisierte Ballett-Benefiz-Gala gehöre zu den kulturellen Höhepunkten der Stadt. Die Auszeichnung, die mit 10 000 Euro dotiert ist, soll am 28. November in Schwerin überreicht werden. Zuvor hatte NDR 1 Radio MV darüber berichtet.