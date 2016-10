1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die CDU hat dem Koalitionsvertrag mit der SPD zugestimmt. Bei einem Sonderparteitag in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) votierten am Samstag 67,7 Prozent der Delegierten für das 77-seitige Vertragswerk, das in den vergangenen Wochen von den Spitzen beider Parteien ausgehandelt worden war. Auf Antrag von gut einem Viertel der Delegierten hatte die Abstimmung geheim stattgefunden.