Parteien : CDU-Heimatwahlkreis von Caffier trifft sich an Seenplatte

In Stavenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) trifft sich am Samstag der CDU-Kreisverband Mecklenburgische Seenplatte, zu dem auch Landesvorsitzender Lorenz Caffier gehört. Es ist der erste Kreisparteitag an der Seenplatte nach der Landtagswahl. Dabei wird auch eine Diskussion darüber erwartet, wie sich die Christdemokraten künftig mit der Alternative für Deutschland auseinandersetzen wollen. Zudem soll über die Bundestagswahlkandidaten beraten werden. Die Union hatte bei der Landtagswahl am 4. September mit 19 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis bekommen.