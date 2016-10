Tourismus : Campingbranche bleibt auf Rekordkurs: mehr Übernachtungen

Die deutsche Campingwirtschaft setzt nach einem Übernachtungsplus in den ersten acht Monaten auf ein weiteres Rekordjahr. Im August selbst schnitt die Branche zwar etwas schlechter ab als im Vorjahresmonat, wie aus der Monatserhebung Tourismus hervorgeht, die das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden veröffentlichte. Von Januar bis August buchten Gäste aus dem In- und Ausland aber 24 813 205 Übernachtungen auf deutschen Campingplätzen und damit 1,2 Prozent mehr als im Vorjahr.