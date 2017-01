Bundesländer : Caffier für bessere Koordinierung der Geheimdienstarbeit

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier ist für einen Fortbestand der Verfassungsschutzbehörden der Länder, will aber eine bessere Koordinierung der Geheimdienstarbeit von Bund und Ländern. «Die Zentralstellenfunktion des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu stärken, halte ich für richtig», erklärte der CDU-Politiker am Freitag in Schwerin. Diese Forderung hätten die Unions-Innenminister schon vor den schrecklichen Ereignissen in Berlin erhoben. «Vor allem kann ich mir diese Stärkung für den Bereich des internationalen Islamismus vorstellen», sagte Caffier.