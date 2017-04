Justiz : Bußen für Straftäter: Zwei Drittel des Geldes an Vereine

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Gemeinnützige Einrichtungen und Vereine in Mecklenburg-Vorpommern haben 2016 weniger von verhängten Geldbußen profitiert als in den Jahren davor. Wie aus Erhebungen des Schweriner Justizministeriums hervorgeht, ordneten Staatsanwaltschaften und Gerichte im Vorjahr zur Abgeltung von Schuld Zahlungen in Höhe von gut 1,1 Millionen Euro an. Üblicherweise fließen etwa zwei Drittel dieser Einnahmen Vereinen zu, die im Dienste der Allgemeinheit tätig sind, der Rest der Staatskasse. Im Jahr 2016 wurden gemeinnützige Einrichtungen mit 801 000 Euro unterstützt, in den drei Jahren zuvor jeweils mit mehr als 900 000 Euro. Die Höhe der verhängten Geldbußen hängt vom Prozess ab. In Jahren mit großen Wirtschafts-Strafverfahren fallen die Einnahmen dem Vernehmen nach meist höher aus.

Informationen zur Verteilung von Geldbußen-Einnahmen

von dpa

erstellt am 30.Apr.2017 | 09:30 Uhr