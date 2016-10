Verteidigung : Bundeswehr mit Start der Serie «Die Rekruten» zufrieden

Die Bundeswehr hat die knapp acht Millionen Euro Ausgaben für die Realitiy-Dokumentation «Die Rekruten» und eine damit verbundene Werbekampagne verteidigt. Der Youtube-Kanal verzeichne innerhalb von einer Woche mehr als eine Million Klicks, sagte der Kommunikationschef für die Arbeitgebermarke Bundeswehr, Dirk Feldhaus, am Dienstag in der Marinetechnikschule Parow. «Das zeigt uns, dass wir das Geld gut investiert haben.» Von Dienstag an wirbt die Bundeswehr in der täglichen Dokumentation um junge Soldaten, indem sie die Ausbildung und das Leben von zwölf Rekruten der Marinetechnikschule abbildet. Vor allem bei der Marine seien mehrere hundert Stellen vom Elektroniker bis zum Techniker zu besetzen, sagte Feldhaus.