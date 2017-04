Gesellschaft : Bund der Lutherstädte verleiht «Das unerschrockene Wort»

In Torgau wird am Samstag (11.00 Uhr) der Preis «Das unerschrockene Wort» verliehen. Die im Zweijahresrhythmus vom Bund der Lutherstädte vergebene Auszeichnung erhalten das ehemalige Bürgermeister-Ehepaar Markus und Susanna Nierth aus Tröglitz in Sachsen-Anhalt sowie das Künstlerehepaar Horst und Birgit Lohmeyer aus Jamel in Mecklenburg-Vorpommern. Beide Paare werden für einen Einsatz für Demokratie sowie gegen Fremdenfeindlichkeit und rechtsextremistische Strömungen geehrt. Die Laudatio in der Schlosskirche hält die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth. Der Preis ist mit insgesamt 10 000 Euro dotiert.