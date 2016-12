Landtag : Bürgerbeauftragter fordert Verbesserung bei Schülertransport

Der Bürgerbeauftragte des Landes, Matthias Crone, hat für das neue Jahr Verbesserungen beim Schülertransport gefordert. «In der Fläche haben wir zum Teil erhebliche, bisweilen sogar unzumutbare Beförderungszeiten», sagte Crone am Mittwoch in Schwerin. Das schade den Schülern und auch dem Ruf des ländlichen Raumes. In manchen Fällen komme es zu – planmäßigen – Wartezeiten von über einer Stunde zwischen Schulschluss und Busabfahrt. Auch die Fahrzeiten selbst blieben nicht immer unter der vorgesehenen Zumutbarkeitsgrenze von 60 Minuten ab Klasse fünf. Viele Eingaben an ihn beträfen den Schülerverkehr.