Kriminalität : Bronzeplatte von Bildhauer Wandschneider in Plau gestohlen

Grabräuber haben in Plau am See (Kreis Ludwigslust-Parchim) eine Bronzearbeit des Bildhauers Wilhelm Wandschneider (1866-1942) und eine weitere Grabplatte gestohlen. Wie Polizeisprecher Klaus Wiechmann am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte, wurde die 30 mal 40 Zentimeter starke Platte von Wandschneider mit Gewalt vom Grabstein eines Familiengrabes abgebrochen. Der oder die Täter sollen sich zwischen Freitag und Sonntag an dem Grab zu schaffen gemacht und dabei auch den Grabstein beschädigt haben. Erst später wurde der Diebstahl der anderen Bronzeplatte wenige Meter weiter bemerkt.