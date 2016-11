Brände : Brandserie in Stralsund geht weiter - Auto abgefackelt

1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Die Brandserie in Stralsund reißt nicht ab. Ein Auto stand am frühen Mittwochmorgen komplett in Flammen, ein weiterer Wagen wurde durch das Feuer beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf 11 000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Ermittlungen werde von Brandstiftung ausgegangen. Bereits in der Nacht zu Dienstag hatten Unbekannte mehrere Brände in Stralsund gelegt. Dabei griff in einem Fall das Feuer von einem Sperrmüllhaufen auf eine Hauseingangstür und ein Auto über. In zwei Fällen waren Papiercontainer, im dritten Fall Sperrmüll vor einem Haus in Brand gesteckt worden. Menschen wurden nicht verletzt.

