Brände : Brandserie in Stralsund: Feuer griff auf Haus und Auto über

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag mehrere Brände in Stralsund gelegt. Dabei griff in einem Fall das Feuer von einem Sperrmüllhaufen auf eine Hauseingangstür und ein Auto über, konnte aber von der Feuerwehr noch rechtzeitig gelöscht werden, wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte. Die Brände waren kurz nach Mitternacht gemeldet worden. In zwei Fällen waren Papiercontainer, im dritten Fall Sperrmüll vor einem Haus in Brand gesteckt worden. Menschen seien nicht verletzt worden. Die konkrete Höhe des Schadens sei noch unklar, sagte ein Feuerwehrsprecher.

