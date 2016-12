Notfälle : Bombenentschärfung in Oranienburg gestartet

1 von 1 Foto: Holger Hollemann 1 von 1

Die Entschärfung des 200. Blindgängers seit 1991 in Oranienburg (Oberhavel) hat begonnen: Knapp 10 000 Menschen haben am Mittwoch ihre Wohn- und Arbeitsstätten verlassen. Der Sperrkreis um den Bombenfundort steht, wie die Stadtverwaltung mitteilte. In einem Radius von einem Kilometer befinden sich ein Krankenhaus, eine Seniorenresidenz, der Bahnhof der Kreisstadt sowie sechs Kitas und vier Schulen. Der Regional- und S-Bahn-Verkehr wurde unterbrochen. Auch die Schifffahrt auf der Havel wurde eingestellt.

Zu größeren Komplikationen sei es bei der Evakuierung nicht gekommen. Vereinzelt rückte die Feuerwehr mit Drehleitern an, um zu prüfen, ob die Wohnungen auch tatsächlich verlassen worden waren. In fünf Fällen wurden Anwohner nach 8.00 Uhr im Sperrkreis angetroffen.

In einem Fall soll sich ein Bewohner dagegen gewehrt haben, das Areal zu verlassen. Es werde nun geprüft, ob gegen die Person ein Bußgeld erlassen wird. «Das können bis zu 1000 Euro sein», sagte Oranienburgs stellvertretender Bürgermeister Frank Oltersdorf. Solche Vorfälle nervten, weil die Entschärfungsarbeiten sich somit verzögerten. «Sie schädigen damit die Oranienburger Wirtschaft und den Einzelhandel», betonte er.

Insgesamt 300 Sicherheitskräfte von Feuerwehr, Polizei und Stadt sind im Einsatz. Die Bombe amerikanischer Bauart befindet sich in einem Gewerbegebiet in der Innenstadt in sieben Meter Tiefe. Anders als zunächst vermutet, liegt sie fast waagerecht im Boden.

Nach Angaben des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMBD) soll der Zünder ferngesteuert mit einem Wasserstrahlschneider aus der Bombe herausgetrennt werden. In ganz Oranienburg werden noch weitere 300 Blindgänger vermutet.

Hinweise der Stadt